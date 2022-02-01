Защитник Максим Карпов покидает «Крылья Советов»

Защитник Максим Карпов покидает «Крылья Советов». У футболиста закончился контракт с командой, сообщает сайт самарского клуба.

Первую часть сезона игрок провел в аренде в подмосковных «Химках».

Максим Карпов перешел в «Крылья» в январе 2019 года. За это время он сыграл за самарцев 29 матчей и забил 1 гол.