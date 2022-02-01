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Защитник Максим Карпов покидает «Крылья Советов»

Иван Шитик
Корреспондент
Максим Карпов.
Фото ФК «Крылья Советов».

Защитник Максим Карпов покидает «Крылья Советов». У футболиста закончился контракт с командой, сообщает сайт самарского клуба.

Первую часть сезона игрок провел в аренде в подмосковных «Химках».

Максим Карпов перешел в «Крылья» в январе 2019 года. За это время он сыграл за самарцев 29 матчей и забил 1 гол.

Источник: http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19378
Максим Карпов (футбол)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
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