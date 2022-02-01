Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на возможный трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова в швейцарский «Базель».

«Базель» — отличный вариант для Чалова. Когда игра совсем не идет, нужно что-то менять. Швейцарская лига довольно сильная и конкурентоспособная. Их клубы часто достойно выступают в еврокубках. Эта лига не такая слабая, как кажется на первый взгляд. Может в «Базеле» он расцветет и вырастет в большого футболиста. Очень надеюсь, что у Федора в Швейцарии все получится», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее, 1 февраля, главный редактор издания Blick Андреас Бени заявил, что Чалов в ближайшее время перейдет в «Базель».

31 января 23-летний нападающий покинул расположение ЦСКА на сборах в Испании и отправился в «Базель» для прохождения медосмотра.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел за амрейцев 18 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт Чалова с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.