Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:36

Смородская — о Чалове: «Может в «Базеле» он расцветет и вырастет в большого футболиста»

Смородская отреагировала на возможный трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова в швейцарский «Базель»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Ольга Смородская.
Фото Global Look Press

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на возможный трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова в швейцарский «Базель».

«Базель» — отличный вариант для Чалова. Когда игра совсем не идет, нужно что-то менять. Швейцарская лига довольно сильная и конкурентоспособная. Их клубы часто достойно выступают в еврокубках. Эта лига не такая слабая, как кажется на первый взгляд. Может в «Базеле» он расцветет и вырастет в большого футболиста. Очень надеюсь, что у Федора в Швейцарии все получится», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее, 1 февраля, главный редактор издания Blick Андреас Бени заявил, что Чалов в ближайшее время перейдет в «Базель».

31 января 23-летний нападающий покинул расположение ЦСКА на сборах в Испании и отправился в «Базель» для прохождения медосмотра.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел за амрейцев 18 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт Чалова с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Федор Чалов
Футбол
ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
Ольга Смородская
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как человек в черном решил судьбу олимпийского золота. Мистическая история из прошлого
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
В Швейцарии рассказали о сильных и слабых сторонах новичка «Спартака» Мартинса
«Химки» в товарищеском матче победили команду из Сербии
Юрий Семин: «Зачем Чалову уходить в «Базель»? Эта лига даже в пятерку не входит»
Защитник Максим Карпов покидает «Крылья Советов»
«Ружемберок» — «Динамо» — 2:1, результат товарищеского матча, 1 февраля 2022 года
Арсен Адамов будет играть за «Зенит» под 23-м номером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрий Семин: «Зачем Чалову уходить в «Базель»? Эта лига даже в пятерку не входит»

Товарищеский матч между «Сочи» и «Рубином» отменен
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости