Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:00

Источник сообщил, что «Базель» оформил трансфер Чалова из ЦСКА

Швейцарский «Базель» оформил трансфер Чалова из ЦСКА
Иван Шитик
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото ПФК ЦСКА.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в ближайшее время официально перейдет в «Базель». Стороны уже согласовали условия трансфера, сообщает в Twitter главный редактор издания Blick Андреас Бени.

31 января Чалов покинул расположение ЦСКА на сборах в Испании и отправился в «Базель» для прохождения медосмотра.

23-летний российский нападающий в текущем сезоне провел за ЦСКА 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт футболиста с московскими армейцами рассчитан до лета 2024 года.

Transfermarkt оценивает Чалова в 8,5 миллиона евро.

Федор Чалов
ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как человек в черном решил судьбу олимпийского золота. Мистическая история из прошлого
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22
«Локомотив» начал второй сбор в Испании
«Спартак» проведет заключительный сбор в Турции или в Сочи
«Ньюкасл» и «Ювентус» взорвали рынок. РПЛ уже обошла по тратам Францию и Германию
«Шатов готов был и бесплатно играть за наш клуб». Иванов — о возвращении игрока в «Урал»
Общая сумма трансфера Мартинса в «Спартак» не превысит 7 миллионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» начал второй сбор в Испании

«Решение отправиться в Россию далось мне достаточно легко». Мартинс — о переходе в «Спартак»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости