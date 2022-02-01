Источник сообщил, что «Базель» оформил трансфер Чалова из ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в ближайшее время официально перейдет в «Базель». Стороны уже согласовали условия трансфера, сообщает в Twitter главный редактор издания Blick Андреас Бени.

31 января Чалов покинул расположение ЦСКА на сборах в Испании и отправился в «Базель» для прохождения медосмотра.

23-летний российский нападающий в текущем сезоне провел за ЦСКА 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт футболиста с московскими армейцами рассчитан до лета 2024 года.

Transfermarkt оценивает Чалова в 8,5 миллиона евро.