Юран: «Готов поставить пять миллионов рублей на победу «Зенита» в чемпионате»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» объяснил, за счет чего «Зенит» лидирует в РПЛ.

— В премьер-лиге позади 17 туров. «Зенит» — лучший по набранным очкам. А по игре?

— Если говорить именно о качестве игры, мне больше нравится «Спартак». Смотрится интереснее, стабильно набирает очки. Особенно осенью, когда в последних восьми турах одержал шесть побед при двух ничьих.

Но «Зенит» лучше укомплектован, там собраны легионеры высокого уровня — отсюда и лидерство. Когда же в кубковых матчах иностранцам давали передохнуть, сразу возникали проблемы. Уступили в Самаре, потом 0:3 с тем же «Спартаком»...

— Властимил Петржела готов поставить миллион евро на победу «Зенита» в чемпионате. А вы какой суммой рискнули бы, если бы отправились к букмекерам?

— Ну-у... Пять миллионов рублей я бы точно поставил. А может, и больше. В очередном чемпионстве «Зенита» у меня сомнений нет. Думаю, вряд ли кто-то навяжет ему конкуренцию и в следующем сезоне. Если, конечно, бразильцы и Барриос никуда не уедут.

До их уровня наши парни, при всем уважении, пока не дотягивают. Вот если «Спартак», ЦСКА и «Динамо» купят топовых легионеров, тогда легкой жизни в РПЛ у «Зенита» уже не будет. Но пока на трансферном рынке не все срабатывают так же эффективно, как клуб из Санкт-Петербурга.

Возьмем ЦСКА. Там ведь иностранцев хватает, однако их КПД, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Даже Карраскаль и Медина, которые феерили на старте сезона, осенью потускнели. Что с ними случилось — загадка! То ли решили, что дальше будут обыгрывать всех на одной ноге, и снизили к себе требования, то ли по другим причинам растеряли форму.

«Спартак» тоже нуждается в усилении. Прежде всего — центр обороны, где до сих пор не нашли замену Жиго. В итоге задергали Литвинова, который выходит то там, то в опорной зоне. В команде, которая претендует на золотые медали, такого быть не должно.