Юран: «Готов поставить пять миллионов рублей на победу «Зенита» в чемпионате»
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» объяснил, за счет чего «Зенит» лидирует в РПЛ.
— В премьер-лиге позади 17 туров. «Зенит» — лучший по набранным очкам. А по игре?
— Если говорить именно о качестве игры, мне больше нравится «Спартак». Смотрится интереснее, стабильно набирает очки. Особенно осенью, когда в последних восьми турах одержал шесть побед при двух ничьих.
Но «Зенит» лучше укомплектован, там собраны легионеры высокого уровня — отсюда и лидерство. Когда же в кубковых матчах иностранцам давали передохнуть, сразу возникали проблемы. Уступили в Самаре, потом 0:3 с тем же «Спартаком»...
— Властимил Петржела готов поставить миллион евро на победу «Зенита» в чемпионате. А вы какой суммой рискнули бы, если бы отправились к букмекерам?
— Ну-у... Пять миллионов рублей я бы точно поставил. А может, и больше. В очередном чемпионстве «Зенита» у меня сомнений нет. Думаю, вряд ли кто-то навяжет ему конкуренцию и в следующем сезоне. Если, конечно, бразильцы и Барриос никуда не уедут.
До их уровня наши парни, при всем уважении, пока не дотягивают. Вот если «Спартак», ЦСКА и «Динамо» купят топовых легионеров, тогда легкой жизни в РПЛ у «Зенита» уже не будет. Но пока на трансферном рынке не все срабатывают так же эффективно, как клуб из Санкт-Петербурга.
Возьмем ЦСКА. Там ведь иностранцев хватает, однако их КПД, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Даже Карраскаль и Медина, которые феерили на старте сезона, осенью потускнели. Что с ними случилось — загадка! То ли решили, что дальше будут обыгрывать всех на одной ноге, и снизили к себе требования, то ли по другим причинам растеряли форму.
«Спартак» тоже нуждается в усилении. Прежде всего — центр обороны, где до сих пор не нашли замену Жиго. В итоге задергали Литвинова, который выходит то там, то в опорной зоне. В команде, которая претендует на золотые медали, такого быть не должно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2