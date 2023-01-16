Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

Юран: «Готов поставить пять миллионов рублей на победу «Зенита» в чемпионате»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» объяснил, за счет чего «Зенит» лидирует в РПЛ.

— В премьер-лиге позади 17 туров. «Зенит» — лучший по набранным очкам. А по игре?

— Если говорить именно о качестве игры, мне больше нравится «Спартак». Смотрится интереснее, стабильно набирает очки. Особенно осенью, когда в последних восьми турах одержал шесть побед при двух ничьих.

Но «Зенит» лучше укомплектован, там собраны легионеры высокого уровня — отсюда и лидерство. Когда же в кубковых матчах иностранцам давали передохнуть, сразу возникали проблемы. Уступили в Самаре, потом 0:3 с тем же «Спартаком»...

— Властимил Петржела готов поставить миллион евро на победу «Зенита» в чемпионате. А вы какой суммой рискнули бы, если бы отправились к букмекерам?

— Ну-у... Пять миллионов рублей я бы точно поставил. А может, и больше. В очередном чемпионстве «Зенита» у меня сомнений нет. Думаю, вряд ли кто-то навяжет ему конкуренцию и в следующем сезоне. Если, конечно, бразильцы и Барриос никуда не уедут.

До их уровня наши парни, при всем уважении, пока не дотягивают. Вот если «Спартак», ЦСКА и «Динамо» купят топовых легионеров, тогда легкой жизни в РПЛ у «Зенита» уже не будет. Но пока на трансферном рынке не все срабатывают так же эффективно, как клуб из Санкт-Петербурга.

Возьмем ЦСКА. Там ведь иностранцев хватает, однако их КПД, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Даже Карраскаль и Медина, которые феерили на старте сезона, осенью потускнели. Что с ними случилось — загадка! То ли решили, что дальше будут обыгрывать всех на одной ноге, и снизили к себе требования, то ли по другим причинам растеряли форму.

«Спартак» тоже нуждается в усилении. Прежде всего — центр обороны, где до сих пор не нашли замену Жиго. В итоге задергали Литвинова, который выходит то там, то в опорной зоне. В команде, которая претендует на золотые медали, такого быть не должно.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
8
14
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
Попавшаяся на допинге фигуристка требует наказания для Валиевой. Ее оправдали из-за «заразной косметики»
Мишустин освободил мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Bild сообщила о решении главы минобороны ФРГ подать в отставку
В Берлине прошел массовый митинг против антироссийской политики Запада
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Юран: «Лантратов сильнее Сафонова»
Юран: «Если Промес окажется в «Оренбурге», далеко не факт, что будет забивать там по 14 голов»
«Хапоэль» планирует до окончания сезона выкупить у «Краснодара» Сулейманова
Юран: «Спартак» Карреры сильнее нынешнего"
Салихова: «Хвича хотел играть в более сильном чемпионате, а «Рубин» — продать его за очень большие деньги»
Президент «Урала» объяснил отсутствие Гаджимурадова на сборах: «Поиграл полгода и считает, что его должны постоянно ставить в состав»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новый состав совета директоров «Торпедо» может быть сформирован к марту

Бушманов считает, что клубы РПЛ побаиваются брать Дзюбу из-за его непростого характера
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости