Новый состав совета директоров «Торпедо» может быть сформирован к марту

Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский рассказал, когда будет сформирован новый состав совета директоров клуба.

«В этом вопросе достаточно сложная юридическая процедура, — цитирует ТАСС Ходоровского. — Мы думаем, что окончательно этот процесс будет завершен в начале марта. Нужно совершить много сугубо юридических действий, ни с чем другим это абсолютно не связано. «Торпедо» — акционерное общество, а в нем есть определенные правила извещения акционеров. В связи с этим существует корпоративная процедура, на каждый этап выделяется определенное количество времени. График есть, мы по нему идем. Думаю, завершим в начале марте».

14 января Ходоровский сообщил, что Сергей Менжинский покинул пост председателя совета директоров «Торпедо», а на его должность номинирован Леонид Юхневич.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной табллице РПЛ, набрав 6 очков в 17 матчах.