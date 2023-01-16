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Бушманов считает, что клубы РПЛ побаиваются брать Дзюбу из-за его непростого характера

Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной России Евгений Бушманов рассказал, что думает о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Подписывать Дзюбу на сегодняшний день — большой риск. Другое дело, что «Торпедо» находится в такой безнадежной ситуации, что имеет возможность рискнуть. Ведь есть немалая вероятность, что Артем заиграет и вернется на прежний уровень, снова начнет забивать. Но не исключена и обратная ситуация. Тем более все знают, что у бывшего капитана сборной России непростой характер. Отчасти поэтому его сейчас побаиваются брать клубы РПЛ», — цитирует Бушманова RT.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. В ноябре 2022 года он покинул «Адану Демирспор», в составе которой забил 1 гол в 5 матчах.

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1097937-bushmanov-kluby-rpl-dzyuba
Евгений Бушманов
ФК Динамо (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Спартак – Урал
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