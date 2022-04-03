Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал итоги матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России с «Краснодаром» (1:0), а также высказался об отъезде легионеров.

«Довольно непростой матч. Мы играли в высокий прессинг. Старались владеть мячом. Получился очень интересный футбол, были моменты. Хорошо, что удалось забить пенальти. Игра была непростая.

Отъезд легионеров? Всегда есть плюсы и минусы. Плюс, что в составе появляется больше молодых игроков. Но у нас и до всей этой ситуации были молодые ребята, которые уже показывают хорошую игру и даже попадают в сборную. Конечно, в плане скоростей и индивидуального мастерства российский чемпионат будет проигрывать, но у нас появится больше молодежи», — сказал Шунин.

«Динамо», набравшее 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице.