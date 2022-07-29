Кобелев ответил, каким российским клубам способен помочь Кокорин

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопрос о том, каким российским клубам способен помочь нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин. По его мнению, проблема заключается в высоких финансовых требованиях 31-летнего россиянина.

«Можно говорить, что Александр уже не тот, но, если посмотреть на кадровую ситуацию, бомбардиров не хватает многим, — приводит слова Кобелева RT. — «Сочи» потерял Матео Кассьерру. «Локомотиву» явно не помешал бы нападающий высокого уровня. Да, они подписали контракт с Иваном Игнатьевым, но сравнивать его с Александром нельзя — это небо и земля. ЦСКА также не хватает нападающего. Кокорин пригодился бы, но проблема в том, что не все смогут его взять из-за высоких финансовых требований».

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах за флорентийцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.