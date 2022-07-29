Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:21

Гулиев подробно рассказал о драке с американцем: «У меня замкнуло в голове, и я побежал на него»

Гулиев рассказал о драке на пешеходном переходе с американцем, которая произошла в 2019 году
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал о драке на пешеходном переходе с американцем Майклом Коу, которая произошла весной 2019 года.

«Я ехал на тренировку. Когда проезжал перекресток, горел желтый свет. Мне не хватило буквально секунды, чтобы проехать. Этот парень был единственным пешеходом, который вышел на зебру: все остальные стояли и ждали, пока я закончу маневр. Я, естественно, как только его увидел, дал по тормозам. Не наехал — затормозил прямо перед ним. И тут он ударил двумя руками в капот моей машины. Меня это завело, не ожидал такого», — приводит слова Гулиева Sport24.

Игрок отметил, что хотел с ним поговорить, решить конфликт, но в итоге эмоции захлестнули и произошла драка.

«Отъехал на пару метров, припарковался и решил выйти с ним просто поговорить. Разговора не получилось — не помню почему, был шквал эмоций. Я пошел обратно в машину и хотел уже уехать. Сел, почти закрыл дверь, как вдруг вижу: он стоит и показывает два средних пальца в мою сторону. Тогда у меня реально замкнуло в голове и я побежал на него. Случился мужской конфликт», — сказал Гулиев.

Полузащитник «Химок» заявил, что после случившего они все-таки решили поговорить. В итоге Гулиев все медицинские затраты взял на себя.

«Но после случившегося мы оба успокоились, отошли в сторону и начали разговаривать. Только тогда, кстати, я заметил его акцент. Нужно было, чтобы один из нас повел себя более грамотно. Он со всем согласился, извинился передо мной, а я перед ним. Я сказал, что все медицинские затраты беру на себя. Мы обменялись контактами, пожали руки и разошлись», — заявил Гулиев.

Весной 2019 года 25-летний россиянин подрался с переходившим дорогу пешеходом, после чего врачи диагностировали у Коу перелом костей носа.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-29-u-menya-zamknulo-v-golove-i-ya-pobezhal-na-nego-guliyev-vpervyye-podrobno-rasskazal-o-drake-s-amerikantsem-na-doroge
Аяз Гулиев
Футбол
ФК Химки
12
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Айва: польза и вред для организма человека
Последняя остановка Анкалаева перед титульником. Магомед должен побеждать американца Смита на UFC 277 и уже думать о чемпионе Прохазке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кобелев ответил, каким российским клубам способен помочь Кокорин

Автор самого возрастного гола РПЛ рассказал, как живет на пенсию в 20 тысяч рублей
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости