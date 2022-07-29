Билялетдинов считает, что «Локомотив» может дать бой «Зениту» в Санкт-Петербурге

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Шинника» Ринат Билялетдинов поделился мнением о матче «железнодорожников» с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ.

По словам Билялетдинова, «Локомотив» может дать бой действующему чемпиону России.

«Надеюсь, что гости не дадут «Зениту» разгуляться. А то в Санкт-Петербурге стало привычно москвичам пропускать много, один Суперкубок чего стоит. У «Локомотива» есть, что предложить сопернику. Железнодорожники неплохо смотрелись с «Ростовом», вырвали ничью. Жду улучшения игры и то, что москвичи смогут дать бой «Зениту» на его поле», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 30 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.30 мск.