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Билялетдинов считает, что «Локомотив» может дать бой «Зениту» в Санкт-Петербурге

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Локомотива» и «Шинника» Ринат Билялетдинов поделился мнением о матче «железнодорожников» с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ.

По словам Билялетдинова, «Локомотив» может дать бой действующему чемпиону России.

«Надеюсь, что гости не дадут «Зениту» разгуляться. А то в Санкт-Петербурге стало привычно москвичам пропускать много, один Суперкубок чего стоит. У «Локомотива» есть, что предложить сопернику. Железнодорожники неплохо смотрелись с «Ростовом», вырвали ничью. Жду улучшения игры и то, что москвичи смогут дать бой «Зениту» на его поле», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 30 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.30 мск.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-zhdu-chto-lokomotiv-smozhet-dat-boy-zenitu
Ринат Билялетдинов
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ФК Локомотив (Москва)
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 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
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 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
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Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
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