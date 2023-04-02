Габулов: «Мысли о возвращении в футбол появляются тогда, когда появляется предложение»

Габулов ответил на вопрос о возможном возвращении в футбол

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в футбол.

«Занимаюсь деятельностью, которая не связана с футболом. Мысли о возвращении в футбол появляются тогда, когда появляется предложение. У меня предложений нет. Я слежу за РПЛ, ФНЛ, сборной. Слежу за новостями, которые появляются из РФС. Надеюсь, что наш футбол начнет выбираться из ямы, в которую попал», — сказал Габулов «СЭ».

Габулов покинул должность генерального директора «Химок» 5 мая 2022 года по собственному желанию. Он занимал этот пост с декабря 2021 года.