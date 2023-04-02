Тарханов объяснил, почему Чалову будет сложно уехать в европейский чемпионат

Заслуженный тренер России Александр Тарханов рассказал, в чем прибавил нападающий ЦСКА Федор Чалов после возвращения из «Базеля».

«Конечно, Чалов прибавил после возвращения из «Базеля». Раз стал много забивать, то прибавил. У него мастерство было, просто уверенность появилась. Если нет уверенности у нападающего, он не будет забивать. И доверие тренера очень важно. Если тренер его постоянно ставит, то, конечно, он раскрывается», — приводит «Спорт День За Днем» слова Тарханова.

Также он предположил, может ли Чалов уехать в европейский топ-чемпионат.

«Сейчас русским сложно уезжать. Чтобы попасть в европейский клуб, нужно играть в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, за сборную. Когда человек там играет, тогда заметят. Чемпионат России там не смотрят», — добавил специалист.

В матче 21-го тура Чалов забил с пенальти в ворота «Факела» (2:0). Всего на счету 24-летнего форварда 13 голов и 2 результативные передачи в 21 матче чемпионата России сезона-2022/23.