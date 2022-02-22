Шамиль Газизов отреагировал на критику Заремы Салиховой
Бывший гендиректор «Спартака» Газизов отреагировал на критику Заремы Салиховой
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о критике со стороны Заремы Салиховой в его адрес.
Ранее супруга владельца «Спартака» негативно отреагировала на интервью Газизова Sports.ru, в котором он в подробностях рассказал о своей работе в московском клубе.
«Нет, я на это реагировать точно не буду. Это все без меня», — сказал Газизов «СЭ».
Шамиль Газизов работал гендиректором в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
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|
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|
15
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|3
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|
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
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|
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|28.02
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|
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Уфа
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|
|
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Сочи
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|
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Спартак
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|1
|2
|
|
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Краснодар
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|1
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Спартак
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|1
|7
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