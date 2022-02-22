Шамиль Газизов отреагировал на критику Заремы Салиховой

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о критике со стороны Заремы Салиховой в его адрес.

Ранее супруга владельца «Спартака» негативно отреагировала на интервью Газизова Sports.ru, в котором он в подробностях рассказал о своей работе в московском клубе.

«Нет, я на это реагировать точно не буду. Это все без меня», — сказал Газизов «СЭ».

Шамиль Газизов работал гендиректором в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.