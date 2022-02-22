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Шамиль Газизов отреагировал на критику Заремы Салиховой

Бывший гендиректор «Спартака» Газизов отреагировал на критику Заремы Салиховой
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Шамиль Газизов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о критике со стороны Заремы Салиховой в его адрес.

Ранее супруга владельца «Спартака» негативно отреагировала на интервью Газизова Sports.ru, в котором он в подробностях рассказал о своей работе в московском клубе.

«Нет, я на это реагировать точно не буду. Это все без меня», — сказал Газизов «СЭ».

Шамиль Газизов работал гендиректором в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

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ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
Зарема Салихова
Шамиль Газизов
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
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11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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16
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 - : -
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