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«Настоящий инфобашкир. Комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу». Зарема Салихова — об интервью Газизова

Зарема Салихова отреагировала на интервью бывшего гендиректора «Спартака» Газизова
Отдел футбола «СЭ»
Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отказалась комментировать интервью экс-гендиректора красно-белых Шамиля Газизова, в котором он рассказал подробности своей работы в клубе.

«Комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу. Особенно комична часть о Мозесе, которого мы вели с января 2020 года, когда игрок вернулся из аренды из «Фенербахче» в «Интер». Шамиль в это время трудился в «Уфе».

Эффективному менеджеру пора начать писать книги — лучше всего в жанре фэнтези — или вести марафоны желаний. Настоящий инфобашкир", — сказала Зарема Салихова в интервью «СЭ».

Ранее Газизов в интервью Sports.ru подробно рассказал о периоде своей работы в «Спартаке» с июля по декабрь 2020-го. Сейчас 53-летний функционер является генеральным директором «Уфы».

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 игр. Уфимцы располагаются на 15-й строчке с 16 баллами.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Леонид Федун
Шамиль Газизов
9
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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