Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отказалась комментировать интервью экс-гендиректора красно-белых Шамиля Газизова, в котором он рассказал подробности своей работы в клубе.

«Комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу. Особенно комична часть о Мозесе, которого мы вели с января 2020 года, когда игрок вернулся из аренды из «Фенербахче» в «Интер». Шамиль в это время трудился в «Уфе».

Эффективному менеджеру пора начать писать книги — лучше всего в жанре фэнтези — или вести марафоны желаний. Настоящий инфобашкир", — сказала Зарема Салихова в интервью «СЭ».

Ранее Газизов в интервью Sports.ru подробно рассказал о периоде своей работы в «Спартаке» с июля по декабрь 2020-го. Сейчас 53-летний функционер является генеральным директором «Уфы».

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 игр. Уфимцы располагаются на 15-й строчке с 16 баллами.