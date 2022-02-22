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Сегодня, 13:13

Шварц о Карпине: «Его работа и подход мне симпатичны»

Шварц рассказал, как прошла его встреча с Карпиным на сборе
Виктория Кравченко
Сандро Шварц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как прошла его встреча с наставником сборной России Валерием Карпиным во время зимнего сбора.

«С Карпиным у нас состоялся долгий и обстоятельный разговор. Это прекрасный специалист со своим узнаваемым почерком и принципами работы. Теперь я познакомился с Карпиным лично. Он мне очень понравился как человек. Раньше мы с ним были знакомы заочно — несколько раз обменивались сообщениями. А теперь вот как следует пообщались: обсудили индивидуально игроков, отдельные игровые идеи, принципы футбола и тренировок. Ещё раз подчеркну, что работа и подход Карпина мне симпатичны. Я желаю ему и его команде успеха», — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо».

Бело-голубые после 18 туров Тинькофф РПЛ занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» — 2 очка.

Валерий Карпин
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Александр Соболев

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