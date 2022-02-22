Шварц о Карпине: «Его работа и подход мне симпатичны»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как прошла его встреча с наставником сборной России Валерием Карпиным во время зимнего сбора.

«С Карпиным у нас состоялся долгий и обстоятельный разговор. Это прекрасный специалист со своим узнаваемым почерком и принципами работы. Теперь я познакомился с Карпиным лично. Он мне очень понравился как человек. Раньше мы с ним были знакомы заочно — несколько раз обменивались сообщениями. А теперь вот как следует пообщались: обсудили индивидуально игроков, отдельные игровые идеи, принципы футбола и тренировок. Ещё раз подчеркну, что работа и подход Карпина мне симпатичны. Я желаю ему и его команде успеха», — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо».

Бело-голубые после 18 туров Тинькофф РПЛ занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» — 2 очка.