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Сегодня, 12:48

«Спартак» объявил об уходе руководителя системы физподготовки Чепзановича

Руководитель системы физподготовки «Спартака» Чепзанович покидает клуб
Виктория Кравченко
Владимир Чепзанович.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» на официальном сайте сообщил об уходе руководителя системы физподготовки Владимира Чепзановича.

Сербский специалист покинул клуб по семейным обстоятельствам.

«Мы благодарим Владимира за годы плодотворной работы в нашем клубе, желаем ему успехов и всегда будем рады видеть на матчах красно-белых!» — говорится на сайте красно-белых.

Он работал в своей должности с середины января. До этого Чепзанович с 2019 года был тренером первой команды по физподготовке.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав в 18 матчах 23 очка.

Источник: https://spartak.com/news/2022-02-22-vladimir_chepzanovich_pokidayet_spartak/
ФК Спартак (Москва)
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