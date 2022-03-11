Экс-футболист «Спартака» Самедов выступил за сохранение спортивного принципа в РПЛ

Экс-игрок сборной России и «Спартака» Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможное увеличение количества команд-участников Тинькофф РПЛ до 18.

«У меня нет позиции по поводу возможного расширения. Я за сохранение спортивного принципа — команды должны вылетать, а из ФНЛ, наоборот, подниматься. А то сейчас возможен такой сценарий, что никто не вылетит», — сказал Самедов «СЭ».

На данный момент в чемпионате России по футболу принимают участие 16 команд.

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит» с 44 очками. «Химки» с 14 баллами располагаются на последней строчке.