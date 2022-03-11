Колосков оценил перспективы расширения РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном расширении Тинькофф РПЛ.

«Я бы хотел узнать причины, зачем расширять РПЛ. Пока не вижу ни одного адекватного повода для того, чтобы сделать это. Что это даст российскому футболу? Лига не получит от этого никакого импульса. Я считаю, что нам это совершенно не нужно! У меня есть еще недопонимание: а на какие деньги будут существовать две новые команды? В нынешней ситуации им не выжить. Они просто останутся без финансирования, и у РПЛ появится два новых «Тамбова». У нас чемпионат и так не особо конкурентноспособный, куда еще то хуже. Вопросов куча, а ответов и понимания совсем нет», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее стало известно, что клубы РПЛ могут утвердить положение, согласно которому никто не покинет элитный дивизион по итогам текущего сезона, а в следующем сезоне лига расширится до 18 команд за счет двух выходцев из ФНЛ.