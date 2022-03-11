Губерниев о расширении РПЛ: «Отличная идея! В нынешних условиях это вынужденная мера»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном расширении Тинькофф РПЛ до 18 команд.

«Я думаю, что это отличная идея! Скорее всего, у нас в ближайшее время останется только РПЛ и ФНЛ. Больше смотреть нам будет нечего. Чем больше команд, тем лучше. Количество футбольных матчей увеличится, станет интересней следит за аутсайдерами. Не думаю, что экономические дела сильно пострадают из-за добавления двух команд. В нынешних условиях это можно назвать даже вынужденной мерой. Когда это все закончится, будет необходимо сократить РПЛ до 12 команд, да и все», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее стало известно, что клубы РПЛ могут утвердить положение, согласно которому никто не покинет элитный дивизион по итогам текущего сезона, а в следующем сезоне лига расширится до 18 команд за счет двух выходцев из ФНЛ.