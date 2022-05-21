Хохлов считает, что «Сочи» заслуженно занял второе место в РПЛ

Бывший футболист и главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение «Динамо» в матче 30-го тура Тинькофф РЛП против «Сочи» (1:5).

«Результат по счету неожиданный, а по игре «Сочи» явно переиграл «Динамо», поэтому заслуженно победил. В течение сезона, мне кажется, «Сочи» более ровно провел чемпионат. У «Динамо» была великолепная осенняя часть, но весной серия — неудачная, что не позволило им оторваться от преследователей», — сказал Хохлов «СЭ».

Команды в очной встрече определили серебряного — «Сочи» — и бронзового — «Динамо» — призеров чемпионата России-2021/22.