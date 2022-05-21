«Сочи» показал, что произошло в раздевалке после победы над «Динамо»

«Сочи» бурно отпраздновал в раздевалке победу над «Динамо»

Пресс-служба «Сочи» выложила видео из раздевалки команды после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (5:1).

В ролике игроки и персонал команды празднуют завоевание серебряных медалей чемпионата России.

Под совместное пение все выстроились в круг, стали прыгать и поливать шампанским.

Напомним, что «Сочи» впервые в своей истории завоевал серебряныве медлаи чемпионата России.