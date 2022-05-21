Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты финальных матчей 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«Очень рад за «Сочи», они молодцы. У «Динамо» явно продолжается кризис, тем не менее поздравляю их с медалями. Тем интереснее будет смотреть кубковый матч. Тем более сегодня и «Спартак» играл так себе. «Динамо» опозорилось на глазах у таких замечательных болельщиков. В целом чемпионат получился хорошим. Команды, которые вылетают, должны вылететь, даже если будет расширение, а остальные войти по спортивному принципу», — сказал Губерниев «СЭ».

Команды в очной встрече определили серебряного — «Сочи» и бронзового — «Динамо» призеров чемпионата России-2021/22.