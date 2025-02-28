Бабаев — о переходе Зделара в «Зенит»: «Его можно понять»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника Саши Зделара в «Зенит».
«Со Зделаром великолепно попрощались, его можно понять, у него один из последних больших контрактов, он думает о своей семье, о своем будущем. Но те условия, которые предлагает «Зенит», понятно, что в ЦСКА маловероятны», — цитирует Бабаева ТАСС.
29-летний серб перешел из ЦСКА клуба в «Зенит» в феврале 2025 года. Сумма сделки, по данным портала Transfermarkt, составила 1,3 миллиона евро. Всего в составе армейского клуба полузащитник провел 96 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 21 результативную передачу.
Источник: ТАСС
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|
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|6
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|19
|
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|4
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|
5
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|0
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|
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|9
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|5
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|8
|
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|9
|1
|4
|4
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|
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|9
|1
|2
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|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
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|9.10
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|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
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|11.10
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Александр Соболев
Зенит
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Максим Глушенков
Зенит
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|
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
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|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
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Юрий Горшков
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|И
|К
|Ж
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|2
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ЦСКА
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|1
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