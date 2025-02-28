Бабаев — о переходе Зделара в «Зенит»: «Его можно понять»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника Саши Зделара в «Зенит».

«Со Зделаром великолепно попрощались, его можно понять, у него один из последних больших контрактов, он думает о своей семье, о своем будущем. Но те условия, которые предлагает «Зенит», понятно, что в ЦСКА маловероятны», — цитирует Бабаева ТАСС.

29-летний серб перешел из ЦСКА клуба в «Зенит» в феврале 2025 года. Сумма сделки, по данным портала Transfermarkt, составила 1,3 миллиона евро. Всего в составе армейского клуба полузащитник провел 96 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 21 результативную передачу.