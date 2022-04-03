Ветеран ЦСКА Пономарев считает, что у московского клуба практически не было игры в матче с «Уралом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ничью в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ армейцев против «Урала» (2:2).

«ЦСКА вышел на матч слишком вальяжно. Думали, что легко сейчас забьют и заберут 3 очка. Их нужно накачивать, а этого не делают. Они вышли слишком спокойные. Нужно настраивать себя. В игре собраться невозможно, вот и результат. Счастье, что не дали пенальти. Игры у ЦСКА практически не было. Нет мобильности, движения. Все с задержкой. Нет динамики, все пропало. Слава богу, что взяли очко», — сказал Пономарев «СЭ».

На 90+9-й минуте матча главный судья матча Игорь Панин не стал назначать пенальти в ворота ЦСКА после просмотра повтора эпизода с возможным нарушением правил со стороны игрока армейцев Егора Ушакова.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками в 23 матчах. «Урал» поднялся с последнего, 16-го места на 13-ю строчку с 21 очком в 23 играх.