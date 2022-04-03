Гогличидзе: «Я думал, что пенальти поставят 100 процентов»

Защитник «Урала» Гогличидзе заявил, что был уверен в назначении пенальти

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:2) подвел итоги и отметил, что судья должен был назначить пенальти в конце встречи.

«Я думал, что пенальти поставят 100 процентов. Я был в этом уверен, у меня нет слов, — отметил Гогличидзе. - Пенальти должны были ставить и нам, и ЦСКА.

Для нас это нормальный результат. Конечно, все расстроены, что ничья. Чего не хватило? Пенальти. Останется ли «Урал» в РПЛ? Надеюсь, что да. Еще есть матчи".

Также Гогличидзе добавил, что не в клубе не думают о расширении лиги.

«Мы не думаем о расширении лиги. Думаем, как сохранить наш футбол», — отметил Гогличидзе.