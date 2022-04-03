Березуцкий о пенальти в конце матча с «Уралом»: «Все происходило далеко от меня, я не видел эти моменты»

Алексей Березуцкий не стал комментировать ситуацию с пенальти в концовке матча ЦСКА — «Урал»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий не стал обсуждать ситуацию с пенальти в концовке матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2).

—Что я могу сказать по пенальти? Я не могу прокомментировать первый и второй эпизод, потому что все происходило далеко от меня. Мне трудно комментировать, я не видел эти моменты. Да, у нас есть аппаратура, где есть повторы, но мы пока не обсуждали эти моменты.

На 90+4-й минуте матча главный судья Игорь Панин после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Урала». Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи реализовал 11-метровый и сравнял счет.

Двумя минутами позднее защитник «Урала» Лео Гогличидзе столкнулся с игроком армейцев Егором Ушаковым в штрафной армейцев. После просмотра повтора эпизода Панин решил не назначать пенальти в ворота ЦСКА, а затем дал свисток о завершении матча.