Ветеран ЦСКА: «Динамо» сегодня безобразно играли. Ни черта они не создадут конкуренцию «Зениту»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на домашнюю победу армейцев в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:0).

«Вымученная победа. Перед игрой было тревожно из-за последних матчей. Думал, что «Динамо» сегодня может разложить нас, но они сегодня безобразно играли. Не похожи они на чемпионскую команду. Ни черта они не создадут конкуренцию «Зениту»! Ничего у них нет, ни в атаке, ни в обороне. А ЦСКА показал приличную игру во втором тайме, особенно с выходом Эджуке. Замена Зайнутдинова сработала. Он противный игрок для команды противника, потому что настырный, вступает в борьбу. Армейцы заслуженно победили в этой игре», — сказал Пономарев «СЭ».

После победы ЦСКА (47 очков) остался на третьей позиции в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Динамо» (52 очка) в случае победы «Зенита» над «Краснодаром» завтра, 24 апреля, сохранит второе место, но увеличит разрыв от первого места до шести очков.