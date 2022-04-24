Степашин: «Я судей не обсуждаю. Надо забивать свои голы, тогда судья не помешает»
Член совета директоров «Динамо» Степашин высказался о ситуации с судейством в российском футболе
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о ситуации с судейством в российском футболе.
«Жалобы на судейство? По-разному бывает. Я судей не обсуждаю, надо забивать свои голы, тогда и судья не помешает», — сказал Степашин.
Сегодня, 24 апреля президент РПЛ и председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что проведет экстренное заседание в связи с ошибками арбитров в последних играх.
Сегодня «Динамо» уступило ЦСКА (0:1) в игре 26-го тура Тинькофф РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|1 : 0
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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