Степашин: «Я судей не обсуждаю. Надо забивать свои голы, тогда судья не помешает»

Член совета директоров «Динамо» Степашин высказался о ситуации с судейством в российском футболе

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о ситуации с судейством в российском футболе.

«Жалобы на судейство? По-разному бывает. Я судей не обсуждаю, надо забивать свои голы, тогда и судья не помешает», — сказал Степашин.

Сегодня, 24 апреля президент РПЛ и председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что проведет экстренное заседание в связи с ошибками арбитров в последних играх.

Сегодня «Динамо» уступило ЦСКА (0:1) в игре 26-го тура Тинькофф РПЛ.