«Я хорошо помню, от кого именно пошло то знаменитое «тренеришка». Зарема ответила Карпину

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о том, что «Спартак» не смог обыграть его команду, в которой выступает много молодых игроков.

«Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть? Я хорошо помню, от кого именно пошло то знаменитое «тренеришка».

И кто у него там дети в команде — Песьяков, Полоз, Комличенко, Осипенко, Байрамян?» — сказала Салихова «Чемпионату».

«Ростов» на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.