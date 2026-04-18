Мостовой о результатах ЦСКА весной в РПЛ: «Не придавал бы этому значения, армейцы же не на 8-м месте»

Бывший полузащитник «Спартака», сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о результатах ЦСКА в весенней части сезона-2025/26.

После зимней паузы армейцы провели в РПЛ 7 матчей, одержали 2 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

«Со стороны в игровом плане ничего такого не вижу. То, что нет результата — такое часто бывает. Не придавал бы этому значения. Все равно армейцы же наверху идут. Одно дело, если бы они шли на 8-м месте, но они же не там», — сказал Мостовой «СЭ».

ЦСКА с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 25 туров. В следующем туре армейцы примут «Ростов».

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