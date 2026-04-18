Представитель Дзюбы отреагировал на то, что форвард стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона»

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что форвард стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона».

В матче 25-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1) форвард забил 18-й гол за тольяттинцев и опередил Андреса Понсе, у которого 17 голов за команду.

«Сегодня важнее всего было набрать очки, а не добиться личных достижений. Было нервно наблюдать с трибуны, а на поле, думаю, было видно, как Артем терпит в конце и, как настоящий лидер, уже не первый матч играет все 90 минут. Не все в порядке со здоровьем, но он через «не могу» и боль ведет команду за собой. Думаю, главное достижение сегодняшней игры — это выгрызенная с потом и кровью ничья.

Рекорд рано или поздно случился бы. Но все это сейчас отошло на второй план. Впереди матч с махачкалинским «Динамо» и сейчас важно спокойно восстановиться, залечить все болячки, чтобы быть в полной боевой готовности. Матч будет не за три, а за шесть очков», — сказал Гольдман «СЭ».

Артем Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года, он забил 18 голов в 47 матчах за команду. Контракт 37-летнего россиянина действует до конца сезона-2025/26.