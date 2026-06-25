Натхо: «Другие команды должны сильно прибавлять, чтобы догнать «Зенит»

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в интервью «СЭ» высказался об уровне РПЛ.

— Следите за РПЛ? «Зенит» снова стал чемпионом.

— Обычно в каждой стране есть несколько больших клубов, которые постоянно доминируют. Но лучшая ситуация — когда каждый год или раз в два года чемпион меняется. Это интереснее для болельщиков, полезно для развития лиги.

«Зенит» много вкладывает в свое развитие и хочет быть лучшим всегда. Другие команды должны сильно прибавлять, чтобы его догнать.

За ЦСКА полузащитник играл с 2014 по 2018 год и выиграл в составе армейцев чемпионат России. На его счету 28 голов и 24 результативные передачи в 142 матчах за московскую команду.