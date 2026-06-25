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Уткин — о первом матче за «Краснодар»: «В принципе ожидал худшего»

Алина Савинова

Полузащитник Даниил Уткин после товарищеского матча с «ПСК» заявил, что рад возвращению в «Краснодар».

В четверг, 25 июня, «быки» разгромили «ПСК» со счетом 5:1. 26-летний Уткин отметился голом.

«Счастлив вернуться в родной клуб. Такой долгий путь прошел и снова здесь. Очень рад», — сказал Уткин в послематчевом интервью, видео которого опубликовала пресс-служба «Краснодара».

Также полузащитник прокомментировал свой гол в товарищеской игре.

«Как дались сегодня 45 минут на поле? Не скажу, что легко. Мы находимся на сборах под нагрузками. В принципе ожидал худшего. Гол? Важно забить в первом официальном матче после возвращения. Но сейчас приятно, что реализовал момент. Будем двигаться дальше», — добавил он.

Своей целью футболист назвал быть полезным «Краснодару».

19 июня «Краснодар» объявил о подписании контракта с Уткиным до лета 2029 года. Полузащитник является воспитанником академии краснодарского клуба. За основную команду в период с 2018 по 2021 год он провел 64 матча во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 3 результативные передачи.

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Даниил Уткин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
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 7
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Зенит

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