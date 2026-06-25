Уткин — о первом матче за «Краснодар»: «В принципе ожидал худшего»

Полузащитник Даниил Уткин после товарищеского матча с «ПСК» заявил, что рад возвращению в «Краснодар».

В четверг, 25 июня, «быки» разгромили «ПСК» со счетом 5:1. 26-летний Уткин отметился голом.

«Счастлив вернуться в родной клуб. Такой долгий путь прошел и снова здесь. Очень рад», — сказал Уткин в послематчевом интервью, видео которого опубликовала пресс-служба «Краснодара».

Также полузащитник прокомментировал свой гол в товарищеской игре.

«Как дались сегодня 45 минут на поле? Не скажу, что легко. Мы находимся на сборах под нагрузками. В принципе ожидал худшего. Гол? Важно забить в первом официальном матче после возвращения. Но сейчас приятно, что реализовал момент. Будем двигаться дальше», — добавил он.

Своей целью футболист назвал быть полезным «Краснодару».

19 июня «Краснодар» объявил о подписании контракта с Уткиным до лета 2029 года. Полузащитник является воспитанником академии краснодарского клуба. За основную команду в период с 2018 по 2021 год он провел 64 матча во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 3 результативные передачи.