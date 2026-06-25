Набабкин и Рязанцев вошли в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

ЦСКА объявил о том, что Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев вошли в тренерский штаб молодежной команды.

39-летний Набабкин играл за ЦСКА с 2010 по 2024 год. Он является трехкратным чемпионом России в составе армейцев.

39-летний Рязанцев за карьеру играл в «Москве», «Рубине», «Зените», «Химках», «Урале», «Торпедо» и «Амкаре». Он также является трехкратным чемпионом страны.