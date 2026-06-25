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25 июня, 17:30

Набабкин и Рязанцев вошли в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

Руслан Минаев

ЦСКА объявил о том, что Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев вошли в тренерский штаб молодежной команды.

39-летний Набабкин играл за ЦСКА с 2010 по 2024 год. Он является трехкратным чемпионом России в составе армейцев.

39-летний Рязанцев за карьеру играл в «Москве», «Рубине», «Зените», «Химках», «Урале», «Торпедо» и «Амкаре». Он также является трехкратным чемпионом страны.

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Александр Рязанцев (футбол)
Кирилл Набабкин
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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