Набабкин и Рязанцев вошли в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА
ЦСКА объявил о том, что Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев вошли в тренерский штаб молодежной команды.
39-летний Набабкин играл за ЦСКА с 2010 по 2024 год. Он является трехкратным чемпионом России в составе армейцев.
39-летний Рязанцев за карьеру играл в «Москве», «Рубине», «Зените», «Химках», «Урале», «Торпедо» и «Амкаре». Он также является трехкратным чемпионом страны.
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4
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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