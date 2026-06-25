Натхо рассказал об интересе «Зенита»

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в интервью «СЭ» рассказал об интересе «Зенита».

— Другие клубы РПЛ, например «Зенит», вас не звали?

— За эти годы всегда были какие-то разговоры, но ничего конкретного. Когда уезжал из Москвы, единственное официальное предложение сделал ЦСКА. Но, как я уже сказал, мы поговорили с клубом, и я объяснил им свое решение.

— Многие иностранцы называют Москву лучшим городом мира. Согласны с ними?

— Конечно! Здесь есть все. Да, сначала непросто из-за пробок, гигантских размеров города, но, когда узнаешь его окрестности, становится действительно хорошо. Отличный мегаполис, классные люди. Моя семья и я прекрасно провели там время.

За ЦСКА полузащитник играл с 2014 по 2018 год и выиграл в составе армейцев чемпионат России. На его счету 28 голов и 24 результативные передачи в 142 матчах за московскую команду.