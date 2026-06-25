Врача «Ростова» Беляевского внесли в базу «Миротворца»

Спортивный врач «Ростова» Валентин Беляевский был внесен в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает РИА «Новости».

Специалиста обвиняют в поддержке РФ, а также вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Причиной внесения Беляевского в базу стало то, что он ездил работать в качестве медицинского специалиста в ДНР и ЛНР.

В России «Миротворец» признан экстремистским и заблокирован. Он нелегально собирает и публикует персональные данные журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым или Донбасс либо по иным причинам вызвали неприязнь авторов ресурса.