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Сегодня, 19:40

Защитник «Балтики» Чивич: «Для Боснии и Герцеговины выход в плей-офф чемпионата мира — исторический момент»

Константин Белов
Корреспондент

Боснийский защитник «Балтики» Элдар Чивич поделился с «СЭ» мнением о выступлении сборной Боснии и Герцеговины на чемпионате мира-2026.

Команда заняла третье место в группе B с 4 очками и сохранила шансы на выход в 1/16 финала турнира.

«Конечно, я слежу за Боснией и Герцеговиной на чемпионате мира, смотрю каждый матч. Поддерживаю команду и желаю ей всего самого наилучшего. В третьем туре наша сборная добыла важные три очка, обыграла Катар, сотворив историю. Теперь она наверняка попадет в плей-офф с третьего места, а выход в плей-офф чемпионата мира — это исторический момент для всей страны», — сказал Чивич «СЭ».

В случае выхода в плей-офф Босния и Герцеговина сыграет в 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной США, которая досрочно обеспечила себе первое место в группе D.

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