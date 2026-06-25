Натхо готов стать спортивным директором ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— В «Рубине» вы играли при Курбане Бердыеве. Чем он запомнился?

— Он один из самых важных людей в моей карьере. Курбан Бекиевич был моим первым тренером в Европе после отъезда из Израиля. Он мне очень помог: всегда был честен со мной, позитивен, всегда пытался сделать меня лучше. Я многому у него научился.

— Он был с вами строгим или скорее веселым?

— Он очень жесткий. Верит в то, что нужно пахать. Всегда тебя подстегивает. Нужно это принять и понять, что в итоге он хочет для тебя лучшего. Если сделаешь все, как надо, скорее всего, добьешься успеха. Но это непросто, потому что Бердыев очень требовательный. Заставляет быть собранным, сконцентрированным. Не все игроки могут это выдержать.

— А сами не планируете тренировать?

— Пока я только закончил играть... Моя большая цель — однажды стать спортивным директором. Я к этому стремлюсь. Тренерская работа мне тоже нравится, но сейчас я вижу себя больше спортивным директором. Я уже начал учиться [на спортивного директора]. Но также поступил и на обучение на тренера.

— Если позовут в ЦСКА, пойдете?

— Я всегда говорю: что будет в будущем — не знаю. Никогда не гадаю. Но если такая возможность представится, я буду только рад.

За ЦСКА полузащитник играл с 2014 по 2018 год и выиграл в составе армейцев чемпионат России. На его счету 28 голов и 24 результативные передачи в 142 матчах за московскую команду.