Защитник «Балтики» Чивич о целях на следующий сезон: «Хотим попасть в топ-5. У нас это может получиться»

Защитник «Балтики» Элдар Чивич поделился с «СЭ» ожиданиями от чемпионата России-2026/27 и рассказал о целях команды.

«Сборы проходят тяжело, много тренировок на физику. Но в прошлом году мы так же работали, поэтому знаем, что это точно принесет результат. Задача на следующий сезон — выступить лучше, чем в прошлом году. Мы хотим большего, хотим попасть в топ-5 по итогам чемпионата. Думаю, у нас это может получиться. У нас хорошая и молодая команда», — сказал Чивич «СЭ».

По итогам сезона-2025/26 «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 30 матчах.