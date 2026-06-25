Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 21:40

Российский болельщик назвал самых популярных игроков «Ростова» в Мексике

Микеле Антонов
Корреспондент

Российский болельщик Родион Балакин, посетивший один из матчей ЧМ-2026 без билета, в интервью «СЭ» рассказал об ажиотаже мексиканских фанатов вокруг футболок «Ростова».

— Ты был в Мексике в футболке «Ростова». Она именная?

— Да, на спине — Мохеби! Еще ходил там в зеленой майке Одоевского. А у брата жены на спине — Голенков! Мексиканские болельщики майку Одоевского просто разрывали: подбегали, фотографировались, спрашивали, как читается фамилия. Записал Даниилу видео и отправил, он посмеялся, как мексиканцы пытались это выговорить.

В общем, все очень открытые и веселые. Постоянно танцевали, угощали пивом, научили нас кричалкам на испанском. Мы вместе гуляли по фан-зоне, общались.

Еще колумбийцы приехали за три дня до матча — их как будто целое море, все в желтом! Поэтому моя ростовская футболка сливалась. Они устроили на площади танцы, играли в футбол три на три, жгли фаеры. Полиция даже не подходила — все на позитиве. Может, ближе к утру случались драки, но мы этого не видели.

В целом, если забрести не в тот район, наверное, там может случиться все что угодно... Но самое забавное, как мексиканцы начинали с нами говорить на испанском, думая, что мы все понимаем. А когда отвечаешь на чистом русском, они сразу: «А как это так? Есть другой язык, кроме испанского?!»

Чемпионат мира-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в мировом первенстве принимают участие 48 сборных.

Родион Балакин.«Словно на другую планету съездил!» Как болельщик «Ростова» попал на матч ЧМ-2026 без билета

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Кюрасао — Кот-д'Ивуар: стартовые составы на матч ЧМ-2026
Парагвай — Австралия: прямая трансляция матча ЧМ-2026 по футболу
Анчелотти — о возвращении Неймара на поле: «В 34 года у него страсть мальчишки к футболу»
Российский болельщик назвал нулевой безопасность в Мексике на ЧМ-2026
«Цель — создать яркую атмосферу на стадионе». Сборная Катара заплатила за подставных фанатов на ЧМ-2026?
Российский болельщик рассказал, как прошел на матч ЧМ-2026 без билета
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Парагвай — Австралия: прямая трансляция матча ЧМ-2026 по футболу

Кюрасао — Кот-д'Ивуар: стартовые составы на матч ЧМ-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости