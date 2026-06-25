Российский болельщик назвал самых популярных игроков «Ростова» в Мексике

Российский болельщик Родион Балакин, посетивший один из матчей ЧМ-2026 без билета, в интервью «СЭ» рассказал об ажиотаже мексиканских фанатов вокруг футболок «Ростова».

— Ты был в Мексике в футболке «Ростова». Она именная?

— Да, на спине — Мохеби! Еще ходил там в зеленой майке Одоевского. А у брата жены на спине — Голенков! Мексиканские болельщики майку Одоевского просто разрывали: подбегали, фотографировались, спрашивали, как читается фамилия. Записал Даниилу видео и отправил, он посмеялся, как мексиканцы пытались это выговорить.

В общем, все очень открытые и веселые. Постоянно танцевали, угощали пивом, научили нас кричалкам на испанском. Мы вместе гуляли по фан-зоне, общались.

Еще колумбийцы приехали за три дня до матча — их как будто целое море, все в желтом! Поэтому моя ростовская футболка сливалась. Они устроили на площади танцы, играли в футбол три на три, жгли фаеры. Полиция даже не подходила — все на позитиве. Может, ближе к утру случались драки, но мы этого не видели.

В целом, если забрести не в тот район, наверное, там может случиться все что угодно... Но самое забавное, как мексиканцы начинали с нами говорить на испанском, думая, что мы все понимаем. А когда отвечаешь на чистом русском, они сразу: «А как это так? Есть другой язык, кроме испанского?!»

Чемпионат мира-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в мировом первенстве принимают участие 48 сборных.