Защитник «Зенита» Сантос набрал 1,6 миллиона подписчиков после матча за Бразилию

У защитника и капитана «Зенита» Дугласа Сантоса после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 с Шотландией (3:0) количество подписчиков в соцсетях выросло на 1,6 миллиона человек.

Накануне турнира у футболиста было 178 тысяч подписчиков, перед игрой с шотландцами — 500 тысяч, а после матча его аккаунт перешагнул отметку в 2,1 миллиона подписчиков.

31-летний защитник в матче с Шотландией провел на поле 81 минуту.

Сборная Бразилии с 7 очками заняла 1-е место в группе С и вышла в плей-офф чемпионата мира-2026. В 1/16 финала турнира команда 29 июня сыграет со сборной, занявшей второе место в группе F.