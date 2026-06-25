«Крылья Советов» продлили контракт с полузащитником Рахмановичем

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с полузащитником Амаром Рахмановичем.

Новое соглашение между самарским клубом и 32-летним боснийцем рассчитано до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год.

Рахманович выступает за «Крылья Советов» с осени 2022 года. За это время на его счету 91 матч во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 750 тысяч евро.

По итогам прошлого сезона самарцы с 32 очками заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ.