Натхо об уходе из ЦСКА: «Было предложение продлить контракт еще на два года. Но уйти — мое решение»

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в интервью «СЭ» объяснил, почему решил покинуть клуб в 2018 году.

— Вы играли за ЦСКА восемь лет. А почему решили уйти?

— В тот момент у меня было предложение от клуба [продлить контракт] еще на два года. Но уйти — мое решение. Я уже провел в России восемь лет, а это непростая лига — много перелетов, плюс мы играли в Европе, часто были в разъездах. Еще и долгая зимняя пауза: мы уезжали на сборы почти на два месяца!

Мои дети выросли и пошли в школу, я уже не мог брать их с собой. Отсутствовать дома полтора-два месяца стало для меня слишком тяжело. Я хотел попробовать другой вызов. Честно говоря, если бы все было по-другому, уверен, что мог бы остаться в ЦСКА больше чем на 10 лет! Это действительно отличное место для меня — осталась хорошая связь с клубом, болельщиками, городом. Моя семья чувствовала себя прекрасно. Но где-то внутри я понимал: нужно что-то менять. Это единственная причина, по которой я ушел, — сказа Натхо «СЭ».

За ЦСКА полузащитник играл с 2014 по 2018 год и выиграл в составе армейцев чемпионат России. На его счету 28 голов и 24 результативные передачи в 142 матчах за московскую команду.