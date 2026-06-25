«Краснодар» готов отдать в аренду Олусегуна и Мозеса в это трансферное окно

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» в это трансферное окно готов расстаться с нападающими Олакунлом Олусегуном и Дэвидом Кобнаном Мозесом. Клуб рассматривает возможные варианты с арендой.

24-летний Олусегун провел прошлый сезон в аренде в «Пари НН», сыграл 31 матч, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

23-летний Мозес провел за «Краснодар» в прошлом сезоне 16 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.