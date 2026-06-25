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Сегодня, 15:31

«Краснодар» готов отдать в аренду Олусегуна и Мозеса в это трансферное окно

Константин Белов
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» в это трансферное окно готов расстаться с нападающими Олакунлом Олусегуном и Дэвидом Кобнаном Мозесом. Клуб рассматривает возможные варианты с арендой.

24-летний Олусегун провел прошлый сезон в аренде в «Пари НН», сыграл 31 матч, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

23-летний Мозес провел за «Краснодар» в прошлом сезоне 16 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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