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25 июня, 18:42

Мирзоян избран первым вице-президентом РФС

Алина Савинова

В четверг, 25 июня, в Доме футбола состоялось заседание исполкома РФС, на котором были рассмотрены стратегические, административные и операционные вопросы, сообщает пресс-служба РФС.

Первым вице-президентом РФС избран Александр Мирзоян, он также включен в состав Бюро исполкома организации. Мирзоян занял должность вице-президента вместо Никиты Симоняна, который скончался в ноябре 2025 года на 100-м году жизни.

Исполком делегировал ФНЛ права на проведение всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд Первой лиги и Второй лиги «Дивизион А» на сезоны 2026-2030 годов. Также ФНЛ на возмездной основе передаются коммерческие права и права на освещение турниров.

Кроме того, исполком согласовал годовой отчет и бухгалтерскую отчетность РФС за 2025 год с последующим направлением на одобрение очередной Конференции РФС, принял к сведению отчет об исполнении годовой сметы и утвердил отчет независимой аудиторской организации. Аудитором РФС на 2026-2027 годы предложено утвердить АО «ДРТ Аудит».

В связи со вступлением в силу приказа Минспорта России утверждены изменения в Положение РФС о распределении средств от целевых отчислений от азартных игр. Действие изменений распространено на правоотношения, возникшие с 11 октября 2025 года.

Помимо этого, утвержден регламент РПЛ сезона-2026/27.

Источник: РФС
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Футбол
РФС
Александр Мирзоян
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