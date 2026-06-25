Мирзоян избран первым вице-президентом РФС
В четверг, 25 июня, в Доме футбола состоялось заседание исполкома РФС, на котором были рассмотрены стратегические, административные и операционные вопросы, сообщает пресс-служба РФС.
Первым вице-президентом РФС избран Александр Мирзоян, он также включен в состав Бюро исполкома организации. Мирзоян занял должность вице-президента вместо Никиты Симоняна, который скончался в ноябре 2025 года на 100-м году жизни.
Исполком делегировал ФНЛ права на проведение всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд Первой лиги и Второй лиги «Дивизион А» на сезоны 2026-2030 годов. Также ФНЛ на возмездной основе передаются коммерческие права и права на освещение турниров.
Кроме того, исполком согласовал годовой отчет и бухгалтерскую отчетность РФС за 2025 год с последующим направлением на одобрение очередной Конференции РФС, принял к сведению отчет об исполнении годовой сметы и утвердил отчет независимой аудиторской организации. Аудитором РФС на 2026-2027 годы предложено утвердить АО «ДРТ Аудит».
В связи со вступлением в силу приказа Минспорта России утверждены изменения в Положение РФС о распределении средств от целевых отчислений от азартных игр. Действие изменений распространено на правоотношения, возникшие с 11 октября 2025 года.
Помимо этого, утвержден регламент РПЛ сезона-2026/27.
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