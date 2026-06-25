Джон Джон: «Все, что происходит с Дугласом — абсолютно заслуженно. Бог делает великие вещи для великих людей»

Полузащитник «Зенита» Джон Джон поделился впечатлениями от летней предсезонной подготовки с питерской командой.

«Как ощущения? Самые хорошие! Мне очень нравится лето в Петербурге, и от сборов тоже получаю удовольствие. Важно качественно провести этот период — не только мне, но и всей команде, — чтобы после показывать первоклассный футбол на протяжении всего сезона», — цитирует Джона пресс-служба сине-бело-голубых.

Также бразилец рассказал, что рад возвращению соотечественника Вендела в расположение «Зенита».

«Я счастлив, что он снова с нами — его присутствие всегда добавляет уверенности и спокойствия, ведь с ним в составе «Зенит» ближе к завоеванию желанных титулов», — добавил полузащитник.

Говоря о защитнике «Зенита» Дугласе Сантосе, Джон отметил, что не удивлен тем, как бразилец проявил себя на чемпионате мира-2026 и впечатлил болельщиков на родине.

«Нет, никаких сюрпризов — он столько работал для этого, настоящий профессионал, трудолюбивый и старательный. Все, что происходит с ним — абсолютно заслуженно. Думаю, Бог делает великие вещи для великих людей», — заключил футболист.

Джон Джон присоединился к «Зениту» в январе 2026 года, подписав контракт на пять лет. 23-летний полузащитник провел за питерцев 11 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей. Вместе с сине-бело-голубыми он стал чемпионом России в сезоне-2025/26.