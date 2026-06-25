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Джон Джон: «Все, что происходит с Дугласом — абсолютно заслуженно. Бог делает великие вещи для великих людей»

Алина Савинова

Полузащитник «Зенита» Джон Джон поделился впечатлениями от летней предсезонной подготовки с питерской командой.

«Как ощущения? Самые хорошие! Мне очень нравится лето в Петербурге, и от сборов тоже получаю удовольствие. Важно качественно провести этот период — не только мне, но и всей команде, — чтобы после показывать первоклассный футбол на протяжении всего сезона», — цитирует Джона пресс-служба сине-бело-голубых.

Также бразилец рассказал, что рад возвращению соотечественника Вендела в расположение «Зенита».

«Я счастлив, что он снова с нами — его присутствие всегда добавляет уверенности и спокойствия, ведь с ним в составе «Зенит» ближе к завоеванию желанных титулов», — добавил полузащитник.

Говоря о защитнике «Зенита» Дугласе Сантосе, Джон отметил, что не удивлен тем, как бразилец проявил себя на чемпионате мира-2026 и впечатлил болельщиков на родине.

«Нет, никаких сюрпризов — он столько работал для этого, настоящий профессионал, трудолюбивый и старательный. Все, что происходит с ним — абсолютно заслуженно. Думаю, Бог делает великие вещи для великих людей», — заключил футболист.

Джон Джон присоединился к «Зениту» в январе 2026 года, подписав контракт на пять лет. 23-летний полузащитник провел за питерцев 11 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей. Вместе с сине-бело-голубыми он стал чемпионом России в сезоне-2025/26.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Дуглас Сантос
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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Джон Джон
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
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П
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