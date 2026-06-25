«Краснодар» разгромил «ПСК» в товарищеском матче

«Краснодар» одержал победу над «ПСК» в товарищеском матче в рамках летних сборов — 5:1. Игра прошла на стадионе академии «быков».

В первом тайме голы краснодарской команды забили Мозес Кобнан, Хуан Боселли и Даниил Уткин, во втором тайме отличились Даниэль Амбарцумов и Андрей Полевой. Единственный мяч «ПСК» на счету Айдына Мирзоева, который реализовал пенальти.

По итогам сезона-2025/26 «Краснодар» занял второе место в чемпионате России, уступив 2 балла «Зениту», завоевавшему золотые медали.