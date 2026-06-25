«Оренбург» уступил «Нефтехимику» на сборах

«Оренбург» потерпел поражение от «Нефтехимика» в контрольном матче на летних сборах — 0:1.

Единственный гол был забит на 67-й минуте.

По итогам сезона-2025/26 «Оренбург» набрал 29 очков в 30 матчах и занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, избежав зоны стыков. В 1-м туре РПЛ нового сезона, который пройдет с 24 по 27 июля, оренбуржцы примут «Ростов».

«Нефтехимик» финишировал на 11-й позиции в Первой лиге-2025/26. Нижнекамская команда набрала 43 очка в 34 играх.