«Ростов» объявил о переходе хавбека Щетинина в «Ахмат»

«Ростов» объявил о переходе полузащитника Кирилла Щетинина в «Ахмат».

Пресс-служба грозненцев сообщила, что 24-летний футболист подписал контракт на четыре года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.

Щетинин перешел в «Ростов» из «Зенита» в 2021 году. На его счету 161 матч, 11 мячей и 21 голевая передача.

В сезоне-2025/26 он провел 36 игр, забил два гола и сделал три результативных паса.