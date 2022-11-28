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Терюшков — о назначении Ульянова в «Локомотив»: «Все мы помним, что произошло в «Химках». Время все покажет»

Терюшков отреагировал на назначение Ульянова спортивным директором «Локомотива»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший член наблюдательного совета директоров «Химок» Роман Терюшков в комментарии «СЭ» отреагировал на назначение Дмитрия Ульянова на пост спортивного директора «Локомотива».

«Сложно это комментировать. Время все покажет. Мне в меньшей степени хотелось бы оценивать его качества как руководителя. Все мы помним, что произошло в «Химках». Будем ждать и не наблюдать. Важно отметить, что он не единоличник, а представитель большой команды», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее Ульянов уже работал в системе «железнодорожников». Также он руководил юношескими сборными России и занимал руководящие должности в «Химках».

После первой половины сезона-2022/23 РПЛ «Локомотив» идет на 14-м месте с 13 очками.

Дмитрий Ульянов
ФК Локомотив (Москва)
Роман Терюшков
4
1
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Спартак

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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